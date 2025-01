Kone: va équiper le Peninsula Integrated Resort, au Cambodge information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Kone Corporation annonce avoir remporté un contrat pour fournir des solutions People Flow au Peninsula Integrated Resort, un projet immobilier majeur à Sihanoukville, au Cambodge, développé par Peninsula Bay Investment.



Ce complexe multifonctionnel, dont l'achèvement est prévu en 2026, comprendra un hôtel cinq étoiles de 2 870 chambres, des bureaux, des appartements, ainsi que des espaces commerciaux et de divertissement.



Le contrat inclut 108 ascenseurs, 20 escalators commerciaux et un système de surveillance KONE E-Link. L'installation et la maintenance seront assurées par Octech Electric Company Limited, distributeur local exclusif.









