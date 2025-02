Kone: va équiper le campus de Tribeca à Londres information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté un contrat pour fournir des solutions People Flow sur le campus Tribeca, le plus grand site scientifique construit à Londres, situé dans le Knowledge Quarter de King's Cross.



Développé par Reef Group, ce projet de quatre bâtiments comprend un million de pieds carrés (soit près de 92 000 m2) de bureaux, laboratoires, logements et commerces.



Kone livrera 28 ascenseurs MonoSpace DX, avec une mise en service prévue au troisième trimestre 2026.







