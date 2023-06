Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: remporte une commande de 60 ascenseurs en Chine information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande comprenant 60 ascenseurs dans le cadre du projet de renouvellement du parc industriel de Shenzhen BinFengGui en Chine.



Ce parc est situé au coeur du quartier des affaires de Longhua Qinghu et comprendra des bureaux, des équipements commerciaux et résidentiels ainsi que des équipements publics. Il sera construit dans un groupe de complexes à grande échelle intégrant des bureaux, des commerces, des résidences, des équipements publics urbains et autres.



Le contrat comprend également la surveillance à distance Kone E-Link™ et un service de maintenance standard de trois ans.



Le projet devrait être achevé en 2025.





Valeurs associées KONE-B Tradegate -0.64% KONE-B LSE -100.00% KONE-B LSE Intl -0.61% KONE-B OTCBB 0.00%