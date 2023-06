Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Kone: remporte deux commandes pour le métro de Stockholm information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 10:32

(CercleFinance.com) - Kone Corporation annonce avoir remporté deux commandes pour fournir une suite de solutions People Flow®, comprenant 57 escaliers mécaniques Kone pour neuf nouvelles stations sur deux lignes (bleue et jaune) de l'extension en cours du métro de Stockholm.



La livraison de Kone comprend 22 escaliers mécaniques pour la ligne jaune et 35 escaliers mécaniques pour la ligne bleue.



'Ces nouvelles lignes de métro créeront plus d'options pour les déplacements à Stockholm. Nous sommes très fiers de fournir nos solutions aux nouvelles stations et de contribuer à permettre un flux de personnes fluide et sûr', a déclaré Axel Berkling, vice-président exécutif de Kone pour l'Europe centrale et du Nord.