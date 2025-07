Kone: récompensé pour ses innovations au Red Dot Award 2025 information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Kone Corporation annonce que le groupe a remporté deux distinctions lors du prestigieux concours Red Dot Award: Product Design 2025.



Dans la catégorie ' Interior Design Elements ', Kone s'est vu décerner un prix pour Kone Entrance, un encadrement lumineux programmable pour portes d'ascenseur destiné à guider les usagers dans les zones d'attente.



Konea également été primée dans la catégorie ' Sustainable Design ' pour l'Interact 30 DOP, un nouveau panneau de commande intelligent qui optimise la circulation des personnes dans les bâtiments.



'Nous sommes ravis que nos conceptions axées sur l'humain et la durabilité soient une fois de plus reconnues par les jurés du Red Dot', a déclaré Visa Rauta, responsable du design chez Kone.



Avec près de 50 récompenses Red Dot déjà à son actif, Kone confirme sa position de leader en matière de design et d'expérience utilisateur dans le secteur des ascenseurs et escaliers mécaniques.





