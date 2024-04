Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: prévisions 2024 affinées, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - Kone gagne près de 5% en Bourse ce mercredi après que le groupe finlandais a affiné ses prévisions de ventes et de marge pour 2024, une annonce bien accueillie par les analystes.



Le fabricant d'ascenseurs et d'escalators a déclaré anticiper pour l'année en cours une croissance de son chiffre d'affaires à taux de changes constants comprise entre 0% et 5%, contre un consensus de marché de +2%.



Le groupe prévoyait jusqu'ici des ventes stables ou en légère hausse.



Il attend par ailleurs une marge opérationnelle (Ebit) ajustée de 11,5% à 12,3%, contre 11,4% en 2023, alors que le consensus vise 12,1%.



Sur les trois premiers mois de l'année, son bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 8% par rapport à l'année précédente pour atteindre 262,4 millions d'euros, un chiffre en ligne avec le consensus.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 0,5%, à 2,57 milliards d'euros, conformément au consensus.



Kone précise que ces performances ont été soutenues par l'activité en Inde, dans le sud-ouest asiatique et en Amérique du Nord, mais que la morosité du marché immobilier chinois a pesé sur ses commandes.



Vers 10h45, le titre Kone gagnait 4,7%, surperformant l'indice STOXX Europe 600 de l'industrie, qui était stable.





Valeurs associées KONE-B Tradegate +4.27% KONE-B LSE -100.00% KONE-B LSE Intl +4.57% KONE-B OTCBB -3.36%