Kone: partenariat stratégique avec United Elevators en Egypte
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 11:01
Dans un communiqué, Kone souligne que cette alliance va lui permettre de renforcer son ancrage sur le marché égyptien, les deux entreprises ayant vocation à unir leurs expertises afin d'accompagner aussi bien les projets de nouvelles installations que les opérations de modernisation.
Le groupe nordique précise que l'accord s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique mondial 'Rise' qui ambitionne de développer son activité sur le secteur résidentiel en proposant des projets à tarifs accessibles sur l'ensemble des segments de marché.
Dans ce contexte, United Elevators est appelé à jouer un rôle clé en assurant un service d'assistance disponible en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Créée en 1910, Kone s'était implanté en Egypte au début des années 1990 par l'intermédiaire de distributeurs locaux, avant d'ouvrir en 1999 sa filiale directe, Kone Egypt. Basée au Caire, celle-ci compte aujourd'hui plus de 350 collaborateurs.
