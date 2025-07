Kone: parmi les leaders mondiaux de l'engagement climatique information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir été inscrite sur la Supplier Engagement Assessment (SEA) A-list 2024 du CDP, consacrant sa place parmi les entreprises les plus performantes en matière d'engagement climatique auprès des fournisseurs.



C'est la sixième fois depuis 2018 que Kone obtient cette distinction. Ce classement intervient après la publication par le CDP de ses scores mondiaux 2024, où KONE figure pour la douzième année consécutive sur la Climate 'A List' grâce à une note de leadership A ou A-.



L'évaluation SEA du CDP mesure la capacité des entreprises à mobiliser leur chaîne d'approvisionnementface aux enjeux climatiques, en s'appuyant sur la gouvernance, les objectifs fixés, les émissions du scope 3 et l'engagement sur la chaîne de valeur.



' Nous sommes fiers d'être reconnus comme l'une des entreprises leaders dans l'engagement des fournisseurs pour l'action climatique ', a commenté Mikko Korte, Executive Vice President, Supply Chain.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.