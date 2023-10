Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: nouveau vice-président 'Commercial et Opérations' information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 15:41









(CercleFinance.com) - Kone annonce la nomination de Axel Berkling en tant que vice-président exécutif, Commercial et Opérations. Il continuera par ailleurs à diriger la division Stratégie et Transformation jusqu'à ce qu'un successeur lui soit trouvé à ce poste.



Axel Berkling succède à Hugues Delval, qui a décidé de quitter Kone le 12 octobre 2023 pour poursuivre d'autres opportunités.



Kone rappelle que Axel Berkling avait rejoint le conseil d'administration en 2016.



Employé par KONE depuis 1998, il avait notamment occupé le poste de vice-président exécutif pour l'Europe centrale et du Nord de 2021 à 2023, de vice-président exécutif pour l'Asie-Pacifique de 2016 à 2021 et de directeur général de KONE Allemagne en 2012-2016.





