Kone: le directeur général partira au 1er semestre 2024

(CercleFinance.com) - Kone fait savoir que son directeur général, Henrik Ehrnrooth, a informé le conseil d'administration de son intention de quitter ses fonctions au cours du premier semestre 2024.



Le conseil d'administration a lancé une recherche pour son successeur. Henrik Ehrnrooth s'est engagé à rester à son poste jusqu'à ce que son successeur prenne ses fonctions afin d'assurer une transition ordonnée.



Henrik Ehrnrooth avait rejoint Kone en 2009 en tant que directeur financier avant d'être nommé directeur général en 2014.







