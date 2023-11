Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: important contrat avec l'Université du Zhejiang, Chine information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 12:50









(CercleFinance.com) - Kone a annoncé hier avoir remporté une commande portant sur la fourniture d'une suite de solutions People Flow pour équiper l'Université du Zhejiang à Hangzhou, dans l'est de la Chine.



La commande comprend 51 ascenseurs KONE MiniSpace et 12 KONE MonoSpace pour un nouveau bâtiment central intelligent de 36 étages et ses deux tours voisines de 46 étages.



Le contrat comprend également un système de contrôle de destination (DCS) et la liaison tourniquet, les services connectés KONE 24/7 ou encore la surveillance à distance KONE E-Link.



Ce parc économique universitaire cherche à attirer les meilleurs talents autour de l'innovation technologique dans la région. Les équipements de Kone pourront transporter jusqu'à 15 000 personnes par jour.



Sslon Kone, le projet devrait être achevé au quatrième trimestre 2023,





