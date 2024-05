Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: future arrivée au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - Kone fait savoir que Kaija Bridger sera nommée vice-présidente exécutive en charge de la division 'People & Communications' et intégrera le conseil d'administration de la société à compter du 1er juillet 2024.



Kaija Bridger succédera ainsi à Susanne Skippari qui occupait ces fonctions depuis 2017.



Kone précise que cette dernière a décidé de quitter le groupe pour rejoindre une autre organisation.



De son côté, Kaija Bridger a débuté sa carrière chez Kone en 2015 et occupe actuellement la fonction de vice-présidente des ressources humaines et des communications pour Kone Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.





