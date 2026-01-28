Kone et AWS prolongent leur collaboration pour stimuler l'IA et la transformation numérique
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 11:12
Cette collaboration va accélérer la stratégie Rise de Kone, renforçant sa position dans les solutions numériques de premier plan.
La collaboration se concentrera sur plusieurs priorités stratégiques : l'intégration de l'IA dans les bâtiments de nouvelle génération, le développement de nouvelles IA Solutions, l'apprentissage automatique et l'analyse de données.
" Le jalons importants atteints grâce à notre Kone Digital Plateforme - qui accélère notre transformation numérique et intègre l'IA avancée et l'apprentissage automatique dans notre coeur opérations - témoigne de notre engagement envers l'innovation. " a déclaré Tomio Pihkala, directeur technique chez Kone.
