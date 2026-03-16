Kone en pourparlers pour l'acquisition de son concurrent TK Elevator, selon Bloomberg News

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(Ajoute les réponses de Cinven, Advent et TK Elevator)

Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone Oyj KNEBV.HE est en pourparlers pour acheter TK Elevator, qui se prépare à une introduction en bourse, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les propriétaires de TK Elevator avaient visé une valorisation allant jusqu'à 25 milliards d'euros (28,74 milliards de dollars) en incluant la dette dans toute transaction, a ajouté le rapport.

Kone vise à conclure un accord dès les prochaines semaines, selon le rapport, ajoutant que les propriétaires de TK Elevator continuent de travailler sur une éventuelle cotation en bourse parallèlement aux négociations sur une vente.

Selon le rapport de Bloomberg, Advent International et Cinven, les propriétaires de TK Elevator, ont travaillé sur un projet d'introduction en bourse, mais la récente volatilité des marchés boursiers a rendu les propriétaires plus ouverts à une vente potentielle.

Contactés par Reuters, Cinven, Advent et TK Elevator ont refusé de commenter le rapport, tandis que Kone n'a pas répondu dans l'immédiat.

L'année dernière, Reuters a rapporté que les propriétaires de TK Elevator envisageaient de faire appel public à l'épargne aux États-Unis. Des sources avaient alors déclaré à Reuters que l'entreprise serait probablement évaluée à plus de 20 milliards d'euros.

(1 dollar = 0,8700 euro)