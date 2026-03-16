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Kone en pourparlers pour acquérir son concurrent TK Elevator, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 19:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport et du contexte à partir du paragraphe 4)

Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone Oyj KNEBV.HE est en pourparlers pour racheter TK Elevator, qui se prépare à une introduction en bourse, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le dossier.

Les propriétaires de TK Elevator ont cherché à obtenir une évaluation de 25 milliards d'euros (28,74 milliards de dollars) en incluant la dette dans toute transaction, a ajouté le rapport.

Kone et TK Elevator n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Kone vise à conclure un accord dès les prochaines semaines, selon le rapport, ajoutant que les propriétaires de TK Elevator continuent de travailler sur une éventuelle cotation en bourse parallèlement aux négociations sur une vente.

Selon le rapport de Bloomberg, Advent et Cinven, les propriétaires de TK Elevator, ont travaillé sur un projet d'introduction en bourse, mais la récente volatilité des marchés boursiers a rendu les propriétaires plus ouverts à une vente potentielle.

Cinven a refusé de commenter le rapport, tandis qu'Advent International n'a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters.

L'année dernière, Reuters a rapporté que les propriétaires de TK Elevator envisageaient de faire appel public à l'épargne aux États-Unis. Des sources avaient alors déclaré à Reuters que l'entreprise serait probablement évaluée à plus de 20 milliards d'euros.

(1 dollar = 0,8700 euro)

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