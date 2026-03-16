Kone en discussions pour racheter TK Elevator pour un montant allant jusqu'à 25 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 20:01
Selon les sources de Bloomberg proches du dossier, Kone souhaiterait parvenir à un accord dans les prochaines semaines. Dans le même temps, les fonds d'investissement Advent et Cinven, propriétaires de TK Elevator, poursuivent les préparatifs d'une éventuelle IPO. La volatilité récente des marchés actions aurait toutefois rendu ces actionnaires plus ouverts à l'option d'une vente directe.
L'an dernier, Reuters indiquait déjà que les propriétaires de TK Elevator envisageaient une introduction en Bourse aux États-Unis, avec une valorisation potentielle supérieure à 20 milliards d'euros.
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