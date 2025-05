Kone: contrat pour une tour d'horloge à Dubaï information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 12:03









(CercleFinance.com) - Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a annoncé jeudi qu'il avait été choisi pour équiper la Franck Muller Aeternitas Tower, une tour d'horloge de 450 mètres devant être érigée dans la marina de Dubaï.



Le groupe indique qu'il va fournir 38 installations pour cet immeuble haut de 106 étages, dont 14 ascenseurs MiniSpace, ainsi que du matériel de contrôle d'accès People Flow.



Ce projet d'immobilier résidentiel de luxe - conduit par l'horloger suisse Franck Muller et London Gate, le plus important promoteur des Émirats arabes unis - doit être livré en 2027.





