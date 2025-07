Kone:contrat pour équiper la ligne C du métro de Toulouse information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - Kone annonce que le groupe a remporté une commande pour fournir ses solutions People Flow à la future ligne C du métro de Toulouse.



Ce nouveau tronçon de 27 kilomètres, construit et exploité par Tisséo, reliera la gare de Colomiers à Labège en desservant notamment le site d'Airbus et la zone universitaire, avec des correspondances vers cinq gares SNCF.



Entièrement automatisée, la ligne devrait transporter quotidiennement 200 000 passagers.



Kone équipera au total 21 stations avec 90 escalators KONE TransitMaster et quatre trottoirs roulants de la même gamme.



Geoffroy Besnard, directeur régional pour l'ouest de la France, la Belgique et le Luxembourg, souligne qu'' une année entière a été consacrée à préparer ce projet ', démontrant la capacité de KONE à adapter son expertise aux attentes du client. La mise en service est prévue pour 2028.









