Kone conclut un accord de 34 milliards de dollars pour racheter TKE et devenir le plus grand fabricant d'ascenseurs au monde

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* Le finlandais Kone va racheter l'allemand TK Elevator en numéraire et en actions

* L'entreprise s'apprête à dépasser ses principaux concurrents pour devenir le plus grand groupe mondial d'ascenseurs

* Les vendeurs sont les fonds d'investissement privés Advent et Cinven

* Prévoit des réductions de coûts de 700 millions d'euros par an, aucune information sur les suppressions d'emplois

* Selon les analystes, l'opération risque de se heurter à des obstacles à la concurrence

* L'action Kone recule de 5 %

(Ajout d'un analyste aux paragraphes 6 et 7, de graphiques et d'une mise à jour du cours de l'action) par Anne Kauranen et Soren Jeppesen

Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone KNEBV.HE a accepté de racheter son concurrent allemand TK Elevator (TKE) dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 29,4 milliards d'euros (34,4 milliards de dollars) qui donnerait naissance au plus grand fabricant d'ascenseurs au monde.

Alors que le secteur est confronté à un ralentissement de la demande en Chine et cherche à se développer ailleurs, cette opération permettrait à Kone de dépasser son concurrent américain Otis OTIS.N , de créer un leader européen et de renforcer sa présence sur le continent américain, où TKE est mieux implanté.

« Nous avons besoin de plus d'entreprises en croissance parmi les leaders mondiaux », a déclaré le Premier ministre finlandais Petteri Orpo sur X.

L'accord conclu avec les fonds d'investissement privés Advent International et Cinven, propriétaires de TKE, ainsi qu'avec d'autres investisseurs, marque l'une des plus importantes opérations de rachat en Europe depuis des années et la plus grande transaction de cession de fonds d'investissement privés en Europe depuis le début des enregistrements en 1980, selon les données de LSEG.

La société issue de la fusion compterait plus de 100 000 employés et réaliserait un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros.

FORCE DANS LA MAINTENANCE, ENVERGURE AUX ÉTATS-UNIS

L'action Kone a reculé de 5 %, atteignant son plus bas niveau depuis août, tandis que l'allemand Thyssenkrupp

TKAG.DE , qui détient une participation de 16,2 % dans TKE, a progressé de 8,7 %.

L'opération est confrontée à des risques tant au niveau de son exécution que sur le plan de la concurrence, a indiqué la société de courtage RBC dans une note adressée à ses clients.

« En résumé, nous craignons que les arguments en faveur de l'action Kone – une croissance à la pointe du secteur, une solide exécution des ventes et une expansion saine des marges – ne soient désormais, pour les deux prochaines années ou plus, éclipsés par l'opération TKE », a écrit RBC.

La fusion permettrait à Kone de gagner en envergure dans les domaines de la maintenance et de la modernisation – les segments les plus rentables de son activité ascenseurs – tout en renforçant sa présence aux États-Unis. Kone est bien implanté en Europe et en Asie, tandis que l'Amérique du Nord représentait environ un tiers du chiffre d'affaires de TKE.

Les fabricants d’ascenseurs ont été touchés ces dernières années par un ralentissement prolongé du marché immobilier chinois, autrefois en plein essor. La fusion permettrait de réaliser des économies estimées à 700 millions d’euros par an, a déclaré Kone.

« En termes de synergies exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires de la société acquise, c'est une opération assez impressionnante », a déclaré Panu Laitinmaki, analyste actions chez Danske Bank.

OBSTACLES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

En termes de valeur de marché, la société issue de la fusion dépasserait Otis, évaluée à 29,7 milliards de dollars, et la société suisse Schindler SCHP.S , évaluée à 36,2 milliards de dollars.

Les sociétés japonaises Mitsubishi Electric 6503.T et Hitachi 6501.T sont plus importantes, mais les ascenseurs ne représentent qu'une partie de leurs activités.

Les analystes s'attendent à un examen de la concurrence étant donné que le marché est déjà très concentré, et la société a indiqué que la finalisation de l'opération pourrait prendre entre 12 et 18 mois.

La Commission européenne n'a pas encore été informée, a déclaré un porte-parole.

Schindler a déjà déclaré qu'elle contesterait le rapprochement .

Kone est convaincu d'obtenir l'autorisation, ajoutant que le groupe finlandais devrait payer une indemnité de rupture si ses actionnaires rejetaient l'opération, a déclaré le directeur général Delorme lors d'une conférence téléphonique.

OPÉRATION EN ESPÈCES ET EN ACTIONS

Kone versera 5 milliards d'euros en espèces à la clôture de l'opération et émettra 270 millions de nouvelles actions d'une valeur d'environ 15,2 milliards d'euros, correspondant à 33,8 % de l'ensemble des actions émises et à 18,3 % du total des droits de vote.

En outre, Kone reprendra la dette nette portant intérêt de TK Elevator, s'élevant à environ 9,2 milliards d'euros, qu'elle prévoit de refinancer.

Les nouvelles actions seront détenues par une société dénommée Vertical Topco, détenue par Advent et Cinven ainsi que par Thyssenkrupp et d'autres investisseurs.

Le président de Kone, le milliardaire finlandais Antti Herlin, acquerra environ 1 milliard d'euros de ces nouvelles actions une fois la transaction finalisée, s'assurant ainsi de continuer à contrôler plus de 50 % des droits de vote de la société issue de la fusion.

Les actionnaires de Kone, représentant environ 74,3 % du total des voix, ont accepté de soutenir la transaction.

UNE OPÉRATION DE LONGUE DATE

Kone lorgnait sur TKE depuis des années, ayant fait une offre non contraignante de 17 milliards d'euros pour la société il y a six ans avant de l'abandonner en raison de risques liés à la concurrence.

L'accord a également échoué parce que le propriétaire de TKE à l'époque, Thyssenkrupp, avait exigé un acompte de 2,5 milliards d'euros malgré un retard prévu d'un an avant que Kone ne prenne le contrôle de l'entreprise, a raconté plus tard l'ancien directeur général de Kone.

Thyssenkrupp a vendu son activité ascenseurs à Advent International et Cinven, les propriétaires actuels de TKE, pour 18,7 milliards de dollars en 2020.

Reuters a rapporté l'année dernière que les propriétaires de TKE envisageaient également une introduction en bourse aux États-Unis comme alternative à une vente. (1 dollar = 0,8546 euro)