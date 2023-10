Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: commande de 38 ascenseurs pour le métro de Stockholm information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande en Suède portant sur la fourniture d'une suite de solutions People Flow, comprenant 38 ascenseurs Kone pour sept nouvelles stations de l'extension en cours du métro de Stockholm, le long de la ligne Kungsträdgården-Nacka.



Parmi les stations, l'arrêt ' Sofia ' sera le plus profond avec des quais à près de 100 mètres sous le niveau du sol. Cette station en question disposera de huit ascenseurs.



'Les lignes de métro étendues offriront des options de déplacement plus rapides et plus pratiques à Stockholm. Nous sommes heureux de proposer nos solutions à ces nouvelles stations le long de la ligne bleue afin d'améliorer la fluidité de la vie urbaine', a déclaré Karla Lindahl, vice-présidente exécutive de Kone pour l'Europe.







