Kolibri Global Energy Inc devrait afficher un bénéfice de 13 cents par action

* Kolibri Global Energy Inc KEI.TO devrait publier ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Thousand Oaks en Californie devrait déclarer des revenus de 15,335 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Kolibri Global Energy Inc est un bénéfice de 13 cents par action.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Kolibri Global Energy Inc est de 10,00 $, soit environ 39,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 6,06 $

