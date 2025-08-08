 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 750,07
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kolibri Global Energy Inc devrait afficher un bénéfice de 13 cents par action
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Kolibri Global Energy Inc KEI.TO devrait publier ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Thousand Oaks en Californie devrait déclarer des revenus de 15,335 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Kolibri Global Energy Inc est un bénéfice de 13 cents par action.

*

*

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Kolibri Global Energy Inc est de 10,00 $, soit environ 39,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 6,06 $

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 14:48 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
KOLBR GLB ENER
8,460 CAD TSX +1,93%
KOLBR GLB ENER
6,1800 USD NASDAQ +1,98%
Pétrole Brent
66,26 USD Ice Europ -0,23%
Pétrole WTI
63,60 USD Ice Europ -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

