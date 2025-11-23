Kohl's va nommer Michael Bender au poste de directeur général permanent, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Kohl's Corp KSS.N devrait nommer Michael Bender comme directeur général permanent dès lundi, a rapporté Bloomberg News dimanche, citant une personne familière avec le sujet.

Le conseil d'administration a interrogé plusieurs candidats avant de choisir de nommer Bender, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Kohl's n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Michael Bender n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire sur le changement de rôle.

En mai, le distributeur de grands magasins en difficulté a licencié son ancien directeur général Ashley Buchanan après qu'une enquête a révélé sa relation personnelle non divulguée avec un fournisseur dont il avait activement cherché à obtenir des contrats, et ce à peine 100 jours après son entrée en fonction.

Le licenciement de Buchanan en mai était le troisième changement de directeur général en trois ans pour Kohl's, frappé par la chute des ventes des concurrents en ligne et des grandes surfaces, ainsi que par ses propres erreurs.

Kohl's a nommé Bender au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat après l'éviction de Buchanan, et a déclaré que la recherche d'un directeur général permanent commencerait bientôt.

Bender siège au conseil d'administration de Kohl's en tant que directeur depuis juillet 2019 et apporte plus de 30 ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans de grands détaillants, notamment Walmart WMT.N , Victoria's Secret

VSCO.N et Eyemart Express.