Kohl's va nommer Michael Bender au poste de DG permanent - presse
information fournie par Reuters 23/11/2025 à 19:13

Kohl's Corp KSS.N devrait nommer Michael Bender au poste de directeur général permanent dès lundi, rapporte dimanche l'agence Bloomberg, citant une source au fait du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat cette information, tandis que Kohl's n'a pas répondu pour le moment à une demande de commentaire de Reuters et que Michael Bender n'a pas pu être joint.

La chaîne de grands magasins en difficulté a limogé en mai Ashley Buchanan, son directeur général, à la suite d'une enquête ayant montré que celui-ci entretenait une relation personnelle, non divulguée, avec un fournisseur, après un peu plus de 100 jours à la tête de l'entreprise.

Michael Bender siège au conseil d'administration de Kohl's comme directeur depuis juillet 2019 et dispose de plus de 30 ans d'expérience dans la distribution.

(Rédigé par Bipasha Dey à Bangalore)

KOHL'S
15,705 USD NYSE +4,70%
