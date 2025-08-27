 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kohl's relève son objectif de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kohl's KSS.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel mercredi, la chaîne américaine de grands magasins misant sur ses nouveaux produits et ses offres plus avantageuses pour attirer les clients pendant la période clé des fêtes de fin d'année.

La société s'attend désormais à un bénéfice annuel par action de 50 cents à 80 cents, contre un objectif précédent de 10 cents à 60 cents.

