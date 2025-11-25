Kohl's relève de nouveau ses perspectives annuelles

Kohl's KSS.N a déclaré mardi viser des résultats meilleurs que prévu pour l'ensemble de l'année, l'opérateur américain de grands magasins misant sur de nouvelles collections et des promotions pour stimuler la demande pendant les fêtes de fin d'année.

Le groupe prévoit pour l'exercice 2025 un bénéfice ajusté par action compris entre 1,25 et 1,45 dollar, contre une fourchette précédente de 50 à 80 cents.

Il s'attend également à ce que les ventes annuelles diminuent de 3,5% à 4%, tandis que les précédentes perspectives tablaient sur une baisse de 5% à 6%.

Il s'agit du second relèvement des prévisions cette année, signe du succès des efforts de redressement de l'entreprise sous la direction de Michael Bender, qui a été nommé directeur général permanent lundi après une période d'intérim.

Cette annonce a fait bondir le titre dans les échanges avant-Bourse de 28%.

Pour le trimestre clos, Kohl's a enregistré des ventes de 3,41 milliards de dollars (2,95 milliards d'euros), alors que les analystes s'attendaient à 3,32 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Michael Bender s'est concentré sur un plus grand nombre de marques éligibles aux promotions dans les rayons des magasins et sur l'investissement dans des marques pour attirer les clients à faibles et moyens revenus.

L'entreprise a également renforcé ses partenariats avec Sephora dans le but d'attirer des clients plus jeunes dans ses grands magasins de milieu de gamme.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)