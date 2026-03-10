Kohl's prévoit des ventes annuelles inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kohl's KSS.N a prévu des ventes annuelles inférieures aux estimations de Wall Street mardi, les consommateurs soucieux de leur budget réduisant leurs dépenses sur les articles à plus forte marge, notamment les vêtements et les articles pour la maison, dans ses grands magasins.

La société s'attend à ce que les ventes annuelles soient stables ou diminuent de 2 %, par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur une baisse de 0,7 % à 14,85 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.