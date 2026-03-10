 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kohl's prévoit des ventes annuelles inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kohl's KSS.N a prévu des ventes annuelles inférieures aux estimations de Wall Street mardi, les consommateurs soucieux de leur budget réduisant leurs dépenses sur les articles à plus forte marge, notamment les vêtements et les articles pour la maison, dans ses grands magasins.

La société s'attend à ce que les ventes annuelles soient stables ou diminuent de 2 %, par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur une baisse de 0,7 % à 14,85 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

KOHL'S
14,810 USD NYSE -2,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank