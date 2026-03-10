 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kohl's dégringole après des prévisions annuelles en demi-teinte
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de l'opérateur américain de grands magasins Kohl's KSS.N plongent d'environ 8 % à 13,68 $ avant le marché ** La société prévoit une baisse des ventes annuelles plus importante que prévu, car les acheteurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses sur les articles à plus forte marge, y compris les vêtements et les articles pour la maison

** Les ventes annuelles devraient être stables ou diminuer de 2 %, par rapport aux estimations des analystes qui tablent sur une baisse de 0,7 % - données compilées par LSEG

** Prévision d'un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 1,00 $ et 1,60 $, dont le point médian est inférieur aux attentes des analystes (1,39 $)

** Chiffre d'affaires de 4,97 milliards de dollars au 4ème trimestre, comparé aux estimations de 5,03 milliards de dollars

** L'action a augmenté de 45 % en 2025

Valeurs associées

KOHL'S
14,810 USD NYSE -2,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank