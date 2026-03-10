Kohl's dégringole après des prévisions annuelles en demi-teinte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de l'opérateur américain de grands magasins Kohl's KSS.N plongent d'environ 8 % à 13,68 $ avant le marché ** La société prévoit une baisse des ventes annuelles plus importante que prévu, car les acheteurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses sur les articles à plus forte marge, y compris les vêtements et les articles pour la maison

** Les ventes annuelles devraient être stables ou diminuer de 2 %, par rapport aux estimations des analystes qui tablent sur une baisse de 0,7 % - données compilées par LSEG

** Prévision d'un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 1,00 $ et 1,60 $, dont le point médian est inférieur aux attentes des analystes (1,39 $)

** Chiffre d'affaires de 4,97 milliards de dollars au 4ème trimestre, comparé aux estimations de 5,03 milliards de dollars

** L'action a augmenté de 45 % en 2025