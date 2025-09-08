Kodiak Gas Services diminue alors que le principal actionnaire, EQT, s'apprête à réduire sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 septembre - ** Les actions de Kodiak Gas Services KGS.N ont baissé de 1,2 % en avant-marché à 34,88 $ après la publication d'une offre secondaire ** Le fournisseur de services de compression pour l'industrie pétrolière et gazière annonce Le fonds d'investissement suédois EQT AB EQTAB.ST a l'intention de vendre 10 millions d'actions ** L'offre porterait les avoirs d'EQT à environ 19,76 millions d'actions, réduisant sa participation de 34,3 % à 22,8 %, selon le dépôt du prospectus
** KGS, basé à The Woodlands, au Texas, a ~86,68 millions d'actions en circulation au 3 septembre pour une capitalisation boursière de ~3,1 milliards de dollars
** Goldman Sachs est le seul souscripteur de l'offre
** Les actions de KGS ont clôturé vendredi en baisse de 3,3 % à 35,32 $, en baisse de 13,5 % depuis le début de l'année
** 11 analystes sur 12 considèrent KGS comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le prix cible médian est de 44 $, selon le dépôt du prospectus
