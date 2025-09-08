Kodiak Gas Services chute après la vente d'une participation de 344 millions de dollars par le principal actionnaire, EQT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails des prix)

8 septembre - ** Les actions de Kodiak Gas Services KGS.N ont baissé de 3 % en pré-marché à 34,25 $ après un prix d'offre secondaire de 344 millions de dollars

** Le fournisseur de services de compression pour l'industrie pétrolière et gazière annonce que 10 millions d'actions ont été délestées par la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST à 34,40 dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 2,6 % par rapport à la dernière vente de l'action le vendredi ** Les avoirs d'EQT passent à ~19,76 millions d'actions, réduisant sa participation de 34,3 % à 22,8 %, selon le dépôt du prospectus

** KGS, basée à Woodlands, Texas, a ~86,68 millions d'actions en circulation au 3 septembre, pour une capitalisation boursière de ~3,1 milliards de dollars

** Goldman Sachs est le seul souscripteur de l'offre

** Jusqu'à vendredi, les actions de KGS ont perdu 13,5 % depuis le début de l'année

** 11 analystes sur 12 considèrent KGS comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le prix cible médian est de 44 $, selon les données de LSEG