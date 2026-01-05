Kodiak AI s'associe à Bosch pour mettre à l'échelle le matériel destiné aux camions autopilotés

Kodiak AI KDK.O a annoncé lundi qu'elle s'était associée à Bosch pour accélérer la fabrication de matériel et de capteurs pour les camions autonomes, alors que l'entreprise de camions autonomes cherche à passer des déploiements pilotes à un déploiement commercial à grande échelle.

Les développeurs de technologies de conduite autonome font face à une pression croissante de la part des investisseurs pour démontrer des modèles commerciaux viables après des années de dépenses importantes pour des revenus limités. De nombreux acteurs du secteur se tournent vers le transport de marchandises, qui emprunte des itinéraires plus prévisibles et offre des perspectives de rentabilité plus claires.

Bosch fournira à Kodiak une gamme de composants de qualité automobile, notamment des capteurs et des systèmes d'actionnement de véhicules tels que des technologies de direction, ont déclaré les deux entreprises lors du salon CES de Las Vegas.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Bosch collaborera avec Kodiak pour développer une plateforme autonome redondante de niveau production qui intègre les interfaces matérielles, micrologicielles et logicielles nécessaires pour déployer le conducteur à intelligence artificielle de Kodiak dans les camions, soit sur les lignes de production des usines, soit en les adaptant.

Kodiak, qui est entrée en bourse il y a environ trois mois, s'est positionnée comme l'une des rares entreprises de camionnage autonome à exploiter des véhicules sans conducteur de sécurité humain à bord dans le cadre d'un service commercial. L'entreprise affirme avoir déjà déployé des camions sans conducteur appartenant à des clients, une étape que de nombreux concurrents n'ont pas encore franchie.

Bosch, premier équipementier automobile mondial en termes de chiffre d'affaires, a étendu sa présence dans le domaine de la mobilité autonome en fournissant des capteurs, des systèmes informatiques et des systèmes de contrôle des véhicules aux constructeurs automobiles et aux entreprises technologiques.