KNDS France signe un contrat avec Les Forges de Tarbes (Europlasma)
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 15:08
Ce contrat, inédit par sa durée et ses modalités, porte sur une fourniture comprise entre 60 000 et 150 000 corps creux d'obus de 155mm par Les Forges de Tarbes pour la période 2026-28, un contrat qui pourra être reconduit pour 3 ans supplémentaires.
"Ce passage de commandes annuelles de la part de KNDS France à un contrat de 3 ans reconductible permet un accompagnement des Forges de Tarbes dans sa montée en puissance capacitaire", souligne Europlasma.
"Les Forges de Tarbes s'engagent notamment sur la période du contrat à doubler la capacité allouée en cas de demande de KNDS France, un mécanisme d'adaptation de l'outil industriel permettant de répondre aux nécessités de l'économie de guerre", ajoute la société.
Valeurs associées
|0,2600 EUR
|Euronext Paris
|+16,07%
A lire aussi
-
Le groupe La Poste a confirmé être victime lundi d'une attaque informatique rendant inaccessibles ses services en ligne et perturbant la distribution des colis et des courriers, qui reste toutefois "assurée à ce stade". Cet "incident de type +déni de service+" ... Lire la suite
-
La Métropole du Grand Paris (MGP) a annoncé lundi la prolongation d'un an du dispositif de dérogation pour les véhicules les plus polluants circulant dans la Zone à faibles émissions (ZFE), ainsi que la dispense de contrôle. Comme c'est le cas depuis janvier 2025, ... Lire la suite
-
Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé une charge exceptionnelle de 470 millions de dollars au quatrième trimestre pour tenter de régler un litige avec la compagnie américaine de jets privés Flexjet. Cette dernière réclame depuis 2023 des compensations ... Lire la suite
-
Une caution personnelle à 40 milliards de dollars : Larry Ellison s'engage dans la bataille Paramount-Netflix pour le rachat de Warner Bros Discovery
Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery avait rejetté une première contre-offre de Paramount face à Netflix , mettant en avant des "risques et coûts significatifs" dans le montage proposé. Un nouvel épisode dans le feuilleton stratégique du paysage ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer