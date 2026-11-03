KNDS et SeaOwl s'associent pour développer un drone naval armé

Les deux entreprises ont signé un accord de coopération stratégique portant sur le développement et les essais d'un drone de surface autonome, destiné à des missions offensives et défensives et équipé d'une munition de nouvelle génération.

KNDS apportera son expertise dans la conception et la qualification de munitions de précision, tandis que SeaOwl Technology Solutions contribuera avec ses technologies de robotique maritime, de navigation autonome et de pilotage à distance.

Le futur drone pourra atteindre une vitesse maximale de 35 noeuds, transporter une charge utile de 30 kg et disposer d'une portée opérationnelle allant jusqu'à 200 km. Sa conception prévoit également une réduction des signatures radar et optique, ainsi qu'une architecture sécurisée contre les cybermenaces.

Capable de naviguer de manière autonome dans des zones contestées, le système restera sous contrôle humain permanent, la décision d'engagement et de tir revenant exclusivement à l'opérateur distant.