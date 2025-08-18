 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Klook s'adresse à des banques pour son introduction en bourse aux États-Unis, selon des sources
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 01:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Echo Wang et Julie Zhu

Klook, une société de services de réservation de voyages, a engagé des banques d'investissement pour l'aider à organiser une éventuelle introduction en bourse aux États-Unis, selon deux personnes ayant connaissance du dossier.

La société basée à Hong Kong, soutenue par des investisseurs tels que SoftBank Group 9984.T et Goldman Sachs Group GS.N , travaille avec des banquiers de Goldman, Morgan Stanley MS.N et JPMorgan JPM.N sur la première vente d'actions prévue, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car le processus est privé.

L'opération pourrait avoir lieu dès cette année et permettre de lever environ 500 millions de dollars, ont-elles précisé, tout en soulignant que le calendrier et la taille de l'opération dépendaient des conditions du marché.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a pris de l'ampleur , soutenue par de solides bénéfices dans le secteur des technologies et par des signes de progrès dans les négociations commerciales qui ont restauré la confiance des investisseurs.

Les introductions récentes, notamment celle de Bullish

BLSH.N , opérateur d'échange de crypto-monnaies, et celle de Figma FIG.N , société de logiciels de conception, soulignent la hausse des débuts sur le marché, inversant une période de l'année où l'incertitude concernant les politiques tarifaires du président Donald Trump a pesé sur les nouvelles offres.

Klook, Goldman Sachs et JPMorgan ont refusé de faire des commentaires. Morgan Stanley n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Il n'a pas été immédiatement précisé si Klook vendra une participation lors de l'introduction en bourse, s'il s'agira d'une vente aux investisseurs ou d'une combinaison des deux.

Bloomberg News a rapporté plus tôt que la société étudiait la possibilité d'une introduction en bourse aux États-Unis.

Fondée en 2014, Klook est devenue rentable en 2023. Elle fournit divers services de réservation aux voyageurs dans toute une série de lieux à travers le monde et est en concurrence avec d'autres sites mondiaux de réservation de voyages tels que Booking.com et TripAdvisor, ainsi que le chinois Trip.com et le sud-coréen Yanolja.

En février, l'entreprise a déclaré avoir levé 100 millions de dollars lors d'un tour de table mené par la société d'investissement européenne Vitruvian Partners, mais n'a pas divulgué son évaluation à l'époque. Parmi les autres investisseurs de Klook figure HSG, anciennement connu sous le nom de Sequoia Capital China.

