KLM va recevoir une aide de 3,4 milliards d'euros - site

AMSTERDAM, 25 juin (Reuters) - KLM, branche néerlandaise du groupe Air France-KLM AIRF.PA va recevoir une aide de 3,4 milliards d'euros pour surmonter la crise due au coronavirus, peut-on lire jeudi sur le site internet du groupe. Cette aide servira à "surmonter la crise et préparer l'avenir", indique le texte. Le ministère néerlandais des Finances devrait dévoiler vendredi matin les modalités détaillées de ce plan. (Toby Sterling, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.75%