KLM suspend ses vols vers Dubaï jusqu'au 28 mars sur fond de tensions au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 15:13

La compagnie aérienne néerlandaise prolonge l'arrêt de certaines liaisons régionales et adapte son programme de vols en raison de la situation sécuritaire.

KLM annonce l'annulation de l'ensemble de ses vols vers Dubaï jusqu'au 28 mars en raison des troubles persistants au Moyen-Orient, la sécurité des passagers et des équipages restant sa priorité.

Les voyageurs concernés seront informés et pourront modifier leur billet sans frais ou demander un remboursement via l'espace "My Trip". La compagnie indique également qu'elle ne desservira pas Riyad et Dammam, deux villes saoudiennes, jusqu'au 12 mars inclus.

KLM précise suivre la situation de près et rester en contact avec les autorités compétentes afin d'évaluer une reprise des opérations.

Par ailleurs, le transporteur demeure mobilisé pour participer au rapatriement de voyageurs bloqués, en coordination avec le ministère des Affaires
étrangères.

