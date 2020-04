Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KLM renonce à augmenter le bonus de son DG en raison du tollé général Reuters • 18/04/2020 à 20:38









LA HAYE, 18 avril (Reuters) - La compagnie aérienne néerlandaise KLM, qui fait partie du groupe Air France-KLM AIRF.PA , a annoncé samedi renoncer à augmenter la prime de son directeur général, tirant ainsi les conséquences du tollé général provoqué par ce projet. Ce dernier a été d'autant plus mal perçu par l'opinion publique qu'Air France-KLM, dont l'activité a quasiment été réduite à néant en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, cherche à obtenir le soutien des Etats français et néerlandais, chacun actionnaire à hauteur de 14% du transporteur. "Le conseil de surveillance de KLM, le président-directeur général de KLM ont ensemble décidé de retirer une proposition d'ajustement de la rémunération des dirigeants, qui figurait à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires", a dit KLM dans un communiqué. La compagnie a ajouté que cette proposition avait été élaborée bien avant l'épidémie qui sévit en Europe et dans le monde depuis plusieurs mois. Des sources ont dit à Reuters au début du mois qu'Air France-KLM avait entamé des discussions avec des banques pour emprunter jusqu'à six milliards d'euros sous la forme de crédits garantis par les Etats français et néerlandais, afin de tenter d'affronter une paralysie durable de son activité du fait de cette épidémie. (Stephanie van den Berg, version française Benoît Van Overstraeten)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +2.22%