Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KLM obtient une aide de 3,4 mds d'euros des Pays-Bas Reuters • 26/06/2020 à 08:32









(Actualisé avec précisions) PARIS, 26 juin (Reuters) - La compagnie néerlandaise KLM a obtenu un prêt de 3,4 milliards d'euros grâce au soutien de l'Etat néerlandais afin de surmonter les difficultés découlant de la pandémie liée au nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le groupe Air France-KLM AIRF.PA dans un communiqué. Ce montant recouvre un prêt direct de 1,0 milliard d'euros, accordé par l'État néerlandais à KLM et une ligne de crédit renouvelable de 2,4 milliards d'euros, assortie d'une garantie de l'Etat néerlandais, accordée par 11 banques, dont trois banques néerlandaises et huit banques internationales. L'aide de l'Etat néerlandais à KLM vient s'ajouter au soutien accordé par l'Etat français à Air France pour un montant total de 7 milliards d'euros. Le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, a souligné que ce soutien financier - qui doit encore être validé par la Commission européenne et le Parlement néerlandais -pourrait être revu en hausse si besoin. "Les conditions associées au prêt direct sont liées à des engagements de la compagnie en matière de développement durable ainsi qu'au rétablissement des performances et de la compétitivité de KLM, incluant un plan de restructuration global et la contribution de ses employés", est-il précisé dans le communiqué de presse du groupe aérien. KLM s'est engagée à suspendre le versement de dividendes à ses actionnaires tant que ces deux prêts n'auront pas été intégralement remboursés. (Myriam Rivet à Paris et Toby Sterling à Amsterdam, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +2.10%