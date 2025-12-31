 Aller au contenu principal
KLM et les syndicats du personnel navigant concluent une convention collective
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 16:02

Air France KLM SA AIRF.PA :

* KLM ET LES SYNDICATS DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL CONCLUENT UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE

* LES EMPLOYÉS BÉNÉFICIERONT D'UNE AUGMENTATION SALARIALE TOTALE DE 3,25 % : 1 % LE 1ER DÉCEMBRE 2025, 1,25 % LE 1ER JUILLET 2026 ET 1 % LE 1ER JANVIER 2027

* LA CLA SERA EN VIGUEUR PENDANT DEUX ANS, RÉTROACTIVEMENT DU 1ER MARS 2025 AU 28 FÉVRIER 2027

Texte original [https://tinyurl.com/25pvnv2e] Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA

(Rédaction de Gdańsk)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,5650 EUR Euronext Paris +1,09%
