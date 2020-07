Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KLM augmente le nombre de ses vols pour les trois prochains mois Reuters • 23/07/2020 à 17:15









KLM AUGMENTE LE NOMBRE DE SES VOLS POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS AMSTERDAM (Reuters) - KLM, la division néerlandaise d'Air France-KLM, va augmenter le nombre de ses vols dans les trois mois à venir en rouvrant des liaisons suspendues au début de la pandémie de coronavirus. KLM va porter le nombre de ses destinations européennes à 91 pour les mois d'août à octobre, contre 72 en juillet, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. "La capacité en vols et en sièges est cependant encore bien inférieure à celle d'avant l'épidémie", a ajouté KLM. La compagnie prévoit d'exploiter 10.000 vols en août 2020, contre 19.000 en août 2019. (Toby Sterling, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.54%