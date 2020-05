Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KLM a des liquidités jusque mi-juin, dit le gouvernement néerlandais Reuters • 06/05/2020 à 13:53









KLM A DES LIQUIDITÉS JUSQUE MI-JUIN, DIT LE GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS AMSTERDAM (Reuters) - KLM, la compagnie aérienne néerlandaise du groupe Air France-KLM, dispose de suffisamment de liquidités pour respecter ses obligations financières jusque mi-juin, a déclaré mercredi le ministre des Finances des Pays-Bas, Wopke Hoekstra. Le gouvernement néerlandais travaille à un plan de soutien de 2 à 4 milliards d'euros pour KLM, qui, comme les autres compagnies aériennes, souffre de la quasi-paralysie du transport aérien provoquée par la pandémie de nouveau coronavirus. La France a pour sa part déjà annoncé une aide de 7 milliards d'euros à Air France, sous la forme de prêts garantis et de prêts directs. (Anthony Deutsch; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -3.34%