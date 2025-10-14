Klépierre soutenu par l'avis positif de JPMorgan

(AOF) - Le titre Klépierre est soutenu par la recommandation positive de JPMorgan. Les analystes de la banque américaine sont directement passés de Sous-pondérer à Surpondérer sur le titre de la foncière, tout en relevant leur objectif de cours de 31 à 38 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse d’environ 18% au cours de clôture de lundi. Le 23 septembre dernier, Klépierre a annoncé l’émission d’un emprunt obligataire vert de 500 millions d’euros et d’une maturité de 12 ans, la plus longue pour une société d’investissement immobilier cotée en Europe depuis 2022, assortie d’un coupon de 3,75 %.

Points clés

- Numéro 1 européen des centres commerciaux créé en 1990 ;

- Portefeuille de 70 centres d’une valeur de 20,2 Mds€, dégageant 1,1 Md€ de revenus et répartis entre la France (39,5 %), l’Italie (23 %), la Scandinavie (12 %), l’Espagne-Portugal (13 %), puis l’Allemagne-Europe centrale- Pays-Bas ;

- Ambition au service du « Shop, Meet, Connect » : être à la fois investisseur, exploitant (72 % du portefeuille concentré dans les villes de plus de 1 M d’habitants) et promoteur;

- Capital éclaté (1 er actionnaire : l’américain Simon Property Group), David Simon présidant du conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marc Jestin le directoire de 2 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- discipline financière et autofinancement assurant la croissance et la distribution aux actionnaires,

- visibilité de l’activité via les contrats de longue durée (reste de duration à 5,1 années),

- achalandise déclinée entre rationalisation du portefeuille d’actifs des centres et de la part des enseignes (cosmétiques, sport, restauration et enseignes innovantes, attractivité des centres (Shop.Meet. Connect.® et Retail First), positionnement marketing Let’s Play et optimisation du parcours client Clubstore,

- rendements très élevés des extensions de centres ou des acquisitions,

- cessions d’actifs non stratégiques, pour un total de 200 M€ d’ici 5 ans (155 M€ au 1 er trimestre),

- innovation : mise à disposition aux commerces de la connaissance des clients via la plateforme d’innovation ouverte Klépierre ID,

-association à des dizaines de start-ups pour tester les nouveaux services ;

- Stratégie environnementale « Act4good », visant la neutralité carbone en 2030 :

- efficacité énergétique de 70 kWh/m2 du portefeuille, appuyée sur des capacités de production autonome d’énergies renouvelables, dont 30 % d’autoconsommation dans les 40 premiers actifs ;

- récupération à 50 % des matériaux,

- aide aux commerçants pour une baisse de 20 % leur consommation d’énergie,

- recul de 40 % des émissions de carbone liées aux transports des visiteurs ;

Pipeline de développement de 775 M€, fortement concentré sur la France, l’Italie et les Pays-Bas ;

- Situation financière maîtrisée, saluée par les agences de notation : à fin mars, un ratio LTV de 36,5 %, une dette nette taux moyen de 1,8 %, donnant un effet de levier de 7,1, et liquidités de 3 Mds€, couvrant 38 % de la dette brute.

Défis

- Deux ratios à surveiller : l’actif net réévalué ou ANR par action (en hausse 34,3 € à fin juin), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacance (en baisse à 3 %), indicateur du marché immobilier ;

- Après ceux de O’Parinor en France et de RomaEst en Italie, succès attendus pour les centres rénovés de Barcelone et de Montpellier ;

-Capacité à tirer parti de la réversion positive des baux et poursuite de la dynamique commerciale, tirée par les activités « mail income » ;

- Attente de nouvelles acquisitions, facilitée par une capacité d’investissement de 600 à 800 M€ ;

- Après un gain de 5,3 % des revenus locatifs nets et de &&,3 % du bénéfice net à fin juin objectifs 2025 rehaussés: croissance de 5 % du bénéfice opérationnel et hausse de l’autofinancement libre par action entre 2,65 € et 2,7 € ;

- Dividende 2024 de 1,85 € versé en 2 acomptes, soit un taux de distribution de 71 %.