Klépierre: Simon émet des obligations échangeables

(CercleFinance.com) - Le géant américain des centres commerciaux Simon Property Group a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations échangeables en actions Klépierre pour un montant de 750 millions d'euros.



Dans un communiqué, Simon précise que les obligations, émises par sa filiale européenne Simon Global Development, afficheront une échéance à trois ans.



Les modalités définitives seront annoncées d'ici à la fin de la journée, à l'issue du placement, mais devrait faire apparaître une prime de 20% par rapport au cours pondéré de l'action Klépierre lors de la séance de mardi.



D'après les analystes, Simon devrait ainsi réduire d'environ 9,1% sa participation au sein de Klépierre, qui atteint aujourd'hui 22,4% du capital, alors qu'elle se montait à 28,7% au moment de sa prise de participation initiale, en 2012.



Ce placement pesait sur le titre Klépierre qui essuyait mardi matin la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120, avec un repli de 4,8%.





