Klepierre-Revenus locatifs nets à €846,2 mlns fin décembre 2020, en baisse de 25,2 %
Reuters•17/02/2021 à 18:17
17 février (Reuters) - Klepierre SA LOIM.PA :
* CASH-FLOW NET COURANT 2020 (PART TOTALE) : 690 MEUR , SOIT 2,05 EUR PAR ACTION
* LIQUIDITÉ ÉLEVÉE (À 3,2 MDEUR ) ET BESOINS DE REFINANCEMENT COUVERTS JUSQU'EN MAI 2024
* OBJECTIF DE CASH-FLOW NET COURANT POUR 2021 DE 1,90 EUR PAR ACTION
* FORT REBOND DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMERÇANTS APRÈS RÉOUVERTURE (89 % DU NIVEAU DE 2019)
* CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 À EUR 1,13 MDS CONTRE EUR 1,33 MDS IL Y A UN AN
* LES REVENUS LOCATIFS NETS S'ÉLEVAIENT À 846,2 MEUR AU 31 DÉCEMBRE 2020, EN BAISSE DE 25,2 % PAR RAPPORT À 2019
* L'ACTIF NET RÉÉVALUÉ EPRA NTA (« NET TANGIBLE ASSETS ») S'ÉLEVAIT À 31,40 EUR PAR ACTION AU 31 DÉCEMBRE 2020, CONTRE 36,90 EUR À FIN 2019
* EN PART TOTALE ET DROITS INCLUS, LA VALEUR DU PORTEFEUILLE DES CENTRES COMMERCIAUX DE KLÉPIERRE S'ÉLEVAIT À 21 623 MEUR AU 31 DÉCEMBRE 2020, EN BAISSE DE 7,5 % À PÉRIMÈTRE COURANT
* AU 31 DÉCEMBRE 2020, L'ENDETTEMENT NET CONSOLIDÉ ATTEIGNAIT 9 054 MEUR , CONTRE 8 830 MEUR UN AN AUPARAVANT
* A DÉCIDÉ DE CONVOQUER L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 17 JUIN 2021 ET DE RÉSERVER SA DÉCISION PORTANT SUR UNE PROPOSITION DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE À DÉBUT MAI
* RECOUVREMENT DES LOYERS: NOUS PRÉVOYONS DE COLLECTER 84 % DU MONTANT TOTAL FACTURÉ POUR 2020
* RECOUVREMENT DES LOYERS: AU 1ER FÉVRIER 2021, NOUS AVONS DÉJÀ COLLECTÉ 81 %, ET 32 M€ RESTENT À COLLECTER
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LOIM.PA
(Rédaction de Gdansk)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|+0.11%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer