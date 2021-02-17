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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Klepierre-Revenus locatifs nets à €846,2 mlns fin décembre 2020, en baisse de 25,2 %
Reuters17/02/2021 à 18:17

17 février (Reuters) - Klepierre SA LOIM.PA :

* CASH-FLOW NET COURANT 2020 (PART TOTALE) : 690 MEUR , SOIT 2,05 EUR PAR ACTION

* LIQUIDITÉ ÉLEVÉE (À 3,2 MDEUR ) ET BESOINS DE REFINANCEMENT COUVERTS JUSQU'EN MAI 2024

* OBJECTIF DE CASH-FLOW NET COURANT POUR 2021 DE 1,90 EUR PAR ACTION

* FORT REBOND DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMERÇANTS APRÈS RÉOUVERTURE (89 % DU NIVEAU DE 2019)

* CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 À EUR 1,13 MDS CONTRE EUR 1,33 MDS IL Y A UN AN

* LES REVENUS LOCATIFS NETS S'ÉLEVAIENT À 846,2 MEUR AU 31 DÉCEMBRE 2020, EN BAISSE DE 25,2 % PAR RAPPORT À 2019

* L'ACTIF NET RÉÉVALUÉ EPRA NTA (« NET TANGIBLE ASSETS ») S'ÉLEVAIT À 31,40 EUR PAR ACTION AU 31 DÉCEMBRE 2020, CONTRE 36,90 EUR À FIN 2019

* EN PART TOTALE ET DROITS INCLUS, LA VALEUR DU PORTEFEUILLE DES CENTRES COMMERCIAUX DE KLÉPIERRE S'ÉLEVAIT À 21 623 MEUR AU 31 DÉCEMBRE 2020, EN BAISSE DE 7,5 % À PÉRIMÈTRE COURANT

* AU 31 DÉCEMBRE 2020, L'ENDETTEMENT NET CONSOLIDÉ ATTEIGNAIT 9 054 MEUR , CONTRE 8 830 MEUR UN AN AUPARAVANT

* A DÉCIDÉ DE CONVOQUER L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 17 JUIN 2021 ET DE RÉSERVER SA DÉCISION PORTANT SUR UNE PROPOSITION DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDE À DÉBUT MAI

* RECOUVREMENT DES LOYERS: NOUS PRÉVOYONS DE COLLECTER 84 % DU MONTANT TOTAL FACTURÉ POUR 2020

* RECOUVREMENT DES LOYERS: AU 1ER FÉVRIER 2021, NOUS AVONS DÉJÀ COLLECTÉ 81 %, ET 32 M€ RESTENT À COLLECTER

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LOIM.PA

(Rédaction de Gdansk)

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