Klépierre retire son objectif de cash flow net courant pour 2020
Reuters•29/04/2020 à 07:27
29 avril (Reuters) - Klépierre LOIM.PA a publié mercredi les résultats trimestriels suivants:
* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE 316,8 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2020 CONTRE 330,7 MLNS AU T1 2019
* LES REVENUS LOCATIFS BRUTS DES CENTRES COMMERCIAUX ONT ATTEINT €291,9 MLNS AU PREMIER TRIMESTRE CONTRE €304,9 MLNS AU T1 2019
* À PÉRIMÈTRE CONSTANT, LES REVENUS LOCATIFS NETS DES CENTRES COMMERCIAUX SONT RESTÉS STABLES (+0,1%)
* CONCERNANT LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMERÇANTS, À PÉRIMÈTRE CONSTANT, CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DES ENSEIGNES ÉTAIT BIEN ORIENTÉ AU DÉBUT DE L'ANNÉE, AVEC DES VENTES EN HAUSSE DE 0,9 % AU MOIS DE JANVIER ET DE 4,4 % AU MOIS DE FÉVRIER
* POUR ATTÉNUER L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE, UN PLAN DE RÉDUCTION DES COÛTS A ÉTÉ MIS EN OEUVRE
* LES DEUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ONT DÉCIDÉ DE BAISSER DE 30% LEUR RÉMUNÉRATION FIXE JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE 2020
* LES DIRECTEURS DE PAYS ET LES PRINCIPAUX CADRES DE L'ÉQUIPE DE DIRECTION ONT ÉGALEMENT RÉDUIT DE 20% LEUR SALAIRE FIXE DES MOIS D'AVRIL ET DE MAI
* AU 31 MARS 2020, L'ENDETTEMENT NET ATTEIGNAIT €9,0 MILLIARD, EN LÉGÈRE AUGMENTATION PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2019 (+ 180 MLNS)
* EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19, LE GROUPE A DÉCIDÉ DE RETIRER SON OBJECTIF DE CASH-FLOW NET COURANT POUR 2020
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LOIM.PA
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