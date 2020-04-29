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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Klépierre retire son objectif de cash flow net courant pour 2020
Reuters29/04/2020 à 07:27

29 avril (Reuters) - Klépierre LOIM.PA a publié mercredi les résultats trimestriels suivants:

* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE 316,8 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2020 CONTRE 330,7 MLNS AU T1 2019

* LES REVENUS LOCATIFS BRUTS DES CENTRES COMMERCIAUX ONT ATTEINT €291,9 MLNS AU PREMIER TRIMESTRE CONTRE €304,9 MLNS AU T1 2019

* À PÉRIMÈTRE CONSTANT, LES REVENUS LOCATIFS NETS DES CENTRES COMMERCIAUX SONT RESTÉS STABLES (+0,1%)

* CONCERNANT LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMERÇANTS, À PÉRIMÈTRE CONSTANT, CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DES ENSEIGNES ÉTAIT BIEN ORIENTÉ AU DÉBUT DE L'ANNÉE, AVEC DES VENTES EN HAUSSE DE 0,9 % AU MOIS DE JANVIER ET DE 4,4 % AU MOIS DE FÉVRIER

* POUR ATTÉNUER L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE, UN PLAN DE RÉDUCTION DES COÛTS A ÉTÉ MIS EN OEUVRE

* LES DEUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ONT DÉCIDÉ DE BAISSER DE 30% LEUR RÉMUNÉRATION FIXE JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE 2020

* LES DIRECTEURS DE PAYS ET LES PRINCIPAUX CADRES DE L'ÉQUIPE DE DIRECTION ONT ÉGALEMENT RÉDUIT DE 20% LEUR SALAIRE FIXE DES MOIS D'AVRIL ET DE MAI

* AU 31 MARS 2020, L'ENDETTEMENT NET ATTEIGNAIT €9,0 MILLIARD, EN LÉGÈRE AUGMENTATION PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2019 (+ 180 MLNS)

* EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19, LE GROUPE A DÉCIDÉ DE RETIRER SON OBJECTIF DE CASH-FLOW NET COURANT POUR 2020

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LOIM.PA

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