Klépierre relève ses objectifs annuels

Grâce à une activité opérationnelle robuste et une demande constante des enseignes pour ses espaces de vente, le spécialiste européen des centres commerciaux a revu à la hausse ses guidances pour 2026.

Au cours des neuf premiers mois de l'année 2026, le chiffre d'affaires total du groupe s'est établi à 1 257,1 millions d'euros. Cette performance s'est appuyée sur une hausse des revenus locatifs nets de 4,6%, portée par une croissance de 3,8% à périmètre constant ainsi que par les contributions des centres commerciaux Casamassima (Italie) et Aqua Portimão (Portugal). L'EBE affiche une progression de 5,4% sur la période.

La foncière vise désormais un excédent brut d'exploitation (EBE) d'au moins 1,165 milliard d'euros, contre 1,15 milliard auparavant et un cash-flow net courant par action de 2,83 euros, soit une progression de 4% sur un an. Auparavant, le cash flow net courant par action était attendu entre 2,77 et 2,80 euros.