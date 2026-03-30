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Klépierre profite de l'optimisme de Goldman Sachs, qui passe à l'achat
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 11:08

L'action Klépierre figure parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris, la société foncière profitant d'une note de Goldman Sachs dans laquelle le broker souligne la décote du titre et juge la solidité du groupe sous-estimée par le marché.

Vers 10h30, le titre du spécialiste français des centres commerciaux avance de plus de 1,8% à 31,6 euros, contre une hausse de 0,3% au même instant pour l'indice SBF 120.

Goldman Sachs a relevé ce matin sa recommandation sur la valeur de "vendre" à "neutre" dans une note consacrée au secteur européen de l'immobilier, avec un objectif de cours rehaussé de 37,8 à 41,8 euros.

Une solidité sous-estimée et un fort potentiel de rattrapage

Le bureau d'études souligne que l'activité des grands centres commerciaux restent solide, même dans un contexte économique incertain, avec un taux d'occupation qui s'est amélioré à 97,1%, contre 96,5% en 2024, et des loyers qui continuent d'augmenter.

Dans sa note, il met également en évidence la situation financière robuste du groupe, dont il estime la dette bien maîtrisée, le coût de la dette limité et le financement bien sécurisé pour les prochaines années.

Goldman ajoute que l'action se paie actuellement moins cher que la valeur de ses actifs, tout en offrant un rendement du dividende intéressant. Sa nouvelle cible fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 34% par rapport au cours de clôture de vendredi soir.

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KLEPIERRE
31,4600 EUR Euronext Paris +1,35%
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