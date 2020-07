Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre pas en mesure d'évaluer l'impact de la crise financière pour 2020 Reuters • 29/07/2020 à 18:21









29 juillet (Reuters) - Klépierre LOIM.PA annonce mercredi : * KLÉPIERRE - CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 EN BAISSE DE 7,8% À 616 MILLIONS D'EUROS * KLÉPIERRE - REVENUS LOCATIFS NETS DES CENTRES COMMERCIAUX EN BAISSE DE 8,9% À 503,1 MILLIONS D'EUROS * KLÉPIERRE DIT NE PAS ÊTRE EN MESURE D'ÉVALUER PRÉCISÉMENT L'IMPACT DE LA CRISE SUR LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU GROUPE EN 2020 * DIMINUTION DU COÛT DE LA DETTE DE 30 POINTS DE BASE PAR RAPPORT À FIN 2019 À 1,2% * FORTE POSITION DE LIQUIDITÉ (À 3,1 MD €) ET BESOINS DE REFINANCEMENT COUVERTS JUSQU'EN JUIN 2022 (Rédaction de Paris)

