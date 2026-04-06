information fournie par Reuters • 06/04/2026 à 18:09

Klépierre nomme Stanley Shashoua président du Conseil de surveillance

Klepierre SA LOIM.PA :

* NOMME STANLEY SHASHOUA EN QUALITÉ DE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

* AVEC EFFET IMMÉDIAT, POUR LA DURÉE DE SON MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL

Texte original nGNEbM1M1g Pour plus de détails, cliquez sur LOIM.PA

(Rédaction de Gdansk)