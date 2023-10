Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre: le titre hésite malgré de solides résultats information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - L'action Klépierre évolue sans grande direction vendredi à la Bourse de Paris en dépit de chiffres d'activité à neuf mois largement salués par les analystes.



Vers 10h45, le titre du spécialiste des centres commerciaux recule d'environ 0,2% dans un marché parisien en baisse d'environ 0,6%.



Dans un communiqué paru dans la matinée, la foncière indique avoir généré des revenus locatifs nets de 736,7 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 8,6% à périmètre constant.



Le groupe d'immobilier commercial explique avoir tiré parti d'une indexation positive, mais aussi de la hausse des activités annexes, comme les revenus tirés des parkings.



Au total, le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2023 s'est établi à 1.042,7 millions d'euros, contre 992 millions d'euros un an plus tôt.



Kélpierre s'est par ailleurs dit 'en bonne voie' pour atteindre son objectif d'un cash-flow net courant par action d'au moins 2,40 euro en 2023, soit une hausse de 7% par rapport à 2022.



Dans une note de réaction, les analystes de Degroof Petercam mettent en évidence une 'légère accélération de la croissance organique', soutenue par la hausse du chiffre d'affaires réalisé par les commerçants .



'La solidité de son bilan conjuguée à l'obtention de nouveaux financements bien équilibrés, tout comme la couverture totale de ses coûts pour 2023, offre un bon matelas au niveau des résultats', souligne la banque d'affaires belge, qui affiche une recommandation 'conserver' sur le titre.



Chez Berenberg, lui aussi à 'conserver', on souligne également que ces solides performances opérationnelles viennent renforcer la visibilité des résultats et le profil défensif de l'entreprise, un phénomène bien illustré selon le bureau d'études par un ratio dette nette/EBE de 8,4x et un ratio de couverture à taux fixe de presque 100%.





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -0.46%