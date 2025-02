Klépierre en forme en 2024 et optimiste pour 2025

(AOF) - Klépierre a généré en 2024 un cash-flow net courant en hausse de 5,3 % sur un an, à 2,60 euros par action alors qu'il était attendu à 2,55 euros par action. Le groupe immobilier a enregistré une hausse du chiffre d’affaires des commerçants de 4% périmètre constant, permettant une diminution du taux d’effort à 12,6 % (en baisse de 20 points de base sur 12 mois). Le taux d’occupation financière est de 96,5 %, en hausse de 50 points de base sur un an. Klépierre compte 1 725 baux signés, soit une progression de 4 % en volume et un taux de réversion positif de 4 %.

Le groupe prévoit une augmentation du dividende en numéraire à 1,85 euro par action.

Pour 2025, l'excédent brut d'exploitation est attendu en hausse de 3% et le cash-flow net courant entre 2,60 euros et 2,65 euros par action. Cette performance sera atteinte grâce à un chiffre d'affaires des commerçants au moins comparable à celui de 2024, une augmentation des revenus complémentaires, et la pleine contribution des acquisitions (nettes des cessions) et des extensions réalisées en 2024.

- Numéro 1 européen des centres commerciaux créé en 1990 ;

- Portefeuille de 19,3 Mds€ dégageant 1 Md€ de revenus et réparti entre la France (39,5 %), l’Italie (23 %), la Scandinavie (12 %), l’Espagne-Portugal (13 %), puis l’Allemagne-Europe centrale- Pays-Bas ;

- Ambition : être à la fois investisseur, exploitant (72 % du portefeuille de plus de 70 centres commerciaux dans des villes de plus d’1 M d’habitants) et promoteur, au service du « Shop, Meet, Connect » ;

- Capital éclaté (1 ers actionnaires : l’américain Simon Property Group avec 22,3 % et le fonds néerlandais APG pour 5,2 %), David Simon étant président du conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marc Jestin président du directoire.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- discipline financière et autofinancement assurant la croissance et la distribution aux actionnaires,

- achalandise déclinée entre rationalisation du portefeuille d’actifs des centres et de la part des enseignes (cosmétiques, sport, restauration et enseignes innovantes au détriment du prêt-à-porter, attractivité des centres (Shop.Meet. Connect.® et Retail First), positionnement marketing Let’s Play et optimisation du parcours client Clubstore,

- cessions d’actifs non stratégiques, pour un total de 200 M€ d’ici 5 ans,

- mise à disposition aux commerces de la connaissance des clients via la plateforme d’innovation ouverte Klépierre ID,

-association à des dizaines de start-ups pour tester les nouveaux services ;

- Stratégie environnementale « Act4good », visant la neutralité carbone en 2030 :

- efficacité énergétique de 70 kWh/m2 du portefeuille, appuyée sur des capacités de production autonome d’énergies renouvelables, dont 30 % d’autoconsommation dans les 40 premiers actifs ;

- récupération à 50 % des matériaux,

- aide aux commerçants pour une baisse de 20 % leur consommation d’énergie,

- recul de 40 % des émissions de carbone liées aux transports des visiteurs ;

- Pipeline de développement de 775 M€, fortement concentré sur la France, l’Italie et les Pays-Bas, axé sur la rénovation ou extension des actifs existants ;

- Situation financière maîtrisée, avec une dette nette stabilisée à 7,6 Mds€, donnant un effet de levier de 7,2 avec un taux moyen de 1,7 % à fin septembre.

Défis

- Deux ratios à surveiller : l’actif net réévalué ou ANR par action (31,4 €), donnée clé du secteur foncier et le taux de vacance (3,5 % à fin septembre), indicateur du marché immobilier ;

- Après ceux de O’parinor en France et de RomaEst en Italie, succès attendus pour les centres rénovés de Barcelone et de Montpellier ;

- Après une hausse de 6,3 % des revenus locatifs et de 7,2 % de l’excédent brut d’exploitation à fin septembre, objectifs 2024 rehaussés une 2 ème fois : stabilité du chiffre d’affaires des commerçants et d’une hausse de l’autofinancement libre par action, à 2,55 € ;

- Dividende 2023 de 1,8 €.